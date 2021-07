JO Tokyo : Naomi Osaka éliminée dès le 3e tour

Naomi Osaka quitte les JO organisés dans son pays la petite porte. La tête de série numéro 2 qui incarnait l’espoir de son pays a été éliminée par la Tchèque Marketa Vondrousova, en huitième de finale du tournoi simple dames au **Ariake Tennis Park à Tokyo mardi**.

Osaka a été balayée en deux manches 1-6, 4 - 6 en 1 h 10’. Alors que les jeux olympiques marquaient son retour à la compétition après ses forfaits récents à de Roland-Garros et à Wimbledon.

Malgré sa défaite, la japonaise a reçu le soutien de ses compatriotes.

"Elle a gagné de nombreux tournois et je pense qu'il y avait beaucoup de pression à cause de cela. C'est une joueuse qui représente le Japon, et aussi la diversité, donc dans ce sens, cette fois, je suis un peu choqué qu'elle ait été éliminée.", a déclaré Satoshi Kanda, 36 ans, employé d'une entreprise à Tokyo.

Osaka ne réalisera donc pas son rêve : remporter un titre olympique à la maison. Son adversaire, rencontrera Paula Badosa en quart de finale.