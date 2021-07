Libye : campagne de vaccination de proximité à Tripoli face à la hausse des cas

Les autorités libyennes ont entamé samedi une campagne de vaccination de proximité dans la capitale Tripoli, face à la hausse rapide des contaminations au Covid-19 ces dernières semaines dans le pays.

Pour cette "campagne extraordinaire" initiée par le ministère de la Santé, des structures provisoires ont été déployées dans six quartiers de Tripoli. De longues files d'attente étaient visibles dès le matin devant les tentes blanches dressées la veille, a constaté l'AFP.

Les habitants de Tripoli, mais aussi les Libyens et étrangers de plus de 18 ans, sont incités depuis vendredi à se rendre dans un des sites indiqués, munis de leurs papiers d'identité et "dans le respect des mesures de précaution" sanitaires, a indiqué Rawad Behelille, un médecin superviseur mobilisé dans le centre-ville.

"La campagne se poursuivra tant qu'il y aura des doses disponibles", a-t-il précisé à l'AFP.

Le 11 juillet, les autorités ont été contraintes de fermer cafés et restaurants, ainsi que de suspendre les cours dans les universités et d'interdire les mariages et les rassemblements face à une augmentation des contaminations.

Alors que le nombre de nouveaux cas quotidiens ne dépassait pas les 400 depuis fin avril, une hausse rapide a été constatée ces derniers jours. Des chiffres records à l'échelle nationale de plusieurs milliers de nouveaux malades chaque jour, dus notamment à un plus grand nombre de tests, ont été enregistrés.

Depuis le début de la pandémie, la Libye -- pays de quelque sept millions d'habitants où les infrastructures sanitaires ont été fragilisées par une décennie de conflits--, a officiellement recensé 229.604 cas de contamination, dont 3.344 décès.

Près de 500.000 personnes ont été vaccinées depuis le début de la campagne en avril.