Nigeria : forte affluence aux funérailles du pasteur T.B. Joshua

Cette semaine, des milliers de Nigérians ont rendu un dernier hommage à Temitope Balogun Joshua, l'un des télévangélistes les plus populaires d'Afrique, connu sous le nom de T.B. Joshua. Le pasteur controversé d'origine nigériane est décédé il y a environ un mois à l'âge de 57 ans.

Un service commémoratif a été organisé pour lui jeudi dans l'auditorium du siège de Lagos de la méga-église qu'il a fondée, Synagogue Church Of All Nations. La cérémonie a été diffusée en direct par sa chaine TV Emmanuel.

Le corps de T.B. Joshua, vêtu d'un costume blanc et placé dans un cercueil transparent, a été exposé alors que les personnes en deuil, dont beaucoup pleuraient, défilaient, y compris des personnes venues de différentes parties du monde pour lui rendre hommage.

T.B. Joshua était connu pour ses "prédictions", sa capacité à "guérir divers maux" et à faire prospérer les gens par des "miracles". Il était toutefois controversé, ses détracteurs remettant en cause ses affirmations sur les guérisons et affirmant qu'il profitait de personnes désespérées en quête d'espoir.

Croisades religieuses

Plus de 15 000 personnes du Nigéria et de l'étranger ont assisté aux services dominicaux de T.B. Joshua dans son église en forme de stade, dont de nombreux présidents africains, des hauts fonctionnaires, des joueurs de football internationaux, des musiciens et d'autres célébrités très en vue. Sa popularité s'est étendue à toute l'Afrique et à l'Amérique du Sud, où il a organisé de nombreuses croisades religieuses.

En septembre 2014, la maison d'hôtes de l'église de Lagos s'est effondrée, tuant plus de 100 personnes, pour la plupart des étrangers qui étaient au Nigeria pour assister à ses services. Alors que les autorités affirment que le bâtiment s'est effondré en raison de défauts structurels, T.B. Joshua a insisté sur le fait que le bâtiment a été soufflé par un petit avion qui, selon lui, l'a survolé peu avant qu'il ne s'écroule.

Des hommages et des services ont eu lieu toute la semaine. T.B Joshua sera enterré vendredi. Il laisse derrière lui sa veuve et ses trois enfants.