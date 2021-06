Nigéria : disparition à 57 ans du pasteur controversé TB Joshua

Le pasteur nigérian TB Joshua est décédé ce samedi à quelques jours de son 58e anniversaire. Temitope Balogun Joshua était très populaire sur le continent même s'il avait défrayé la chronique...

TB Joshua avait fondé à Lagos la Synagogue, "église de toutes les nations", et comptait plusieurs présidents et hommes politiques parmi ses fidèles.

Surnommé "l'homme de Dieu", le télévangéliste se produisait régulièrement sur la chaîne en ligne Emmanuel TV où ses "miracles" et ses "résurrections" étaient suivis par plus de 1,8 millions d'abonnés et atteignaient jusqu'à 600 millions de vues.

TB Joshua, l'un des pasteurs les plus riches au monde avec une fortune estimée à plusieurs millions de dollars par Forbes avait toutefois défrayé la chronique à plusieurs reprises lors de ces émissions en pratiquant en direct des thérapies de conversions qui selon lui guérissaient de l'homosexualité.

Son discours homophobe pointé du doigt par le site Open Society avait conduit à la fermeture de la chaîne Youtube en avril dernier.