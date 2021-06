Mali : les partisans du M5 fustigent la position française

Pour son premier anniversaire, le M5 a tenu à organiser ce vendredi un rallye dans la capitale Bamako, en présence de ses supporters. A cette occasion, la décision française de suspendre les opérations avec les forces maliennes a été fustigée.

Des centaines de partisans du mouvement d'opposition du 5 juin étaient dans les rues de Bamako vendredi pour fêter le premier anniversaire du collectif. L'occasion pour les sympathisants de commenter la décision française de suspendre les opérations conjointes avec les forces maliennes.

"Si l'armée française veut partir, alors bon vent", lance Kadiatou Sangaré. "Si les djihadistes doivent venir à Bamako, ils viendront à Bamako, on le gérera comme on peut, mais à la fin on aura une solution définitive parce que quand l'Allemagne a occupé la France, les Français se sont débrouillés, ils s'en sont tirés et maintenant ils sont parmi les meilleurs."

Un peu plus loin, Mohamed Diarra, un autre supporter du M5 renchérit : _"Macron n'est que quelqu'un qui fait de la fanfaronnade. Déjà nous sommes un peuple souverain, ce n'est pas à Macron de six mille kilomètres du Mali qui va décider du sort des Maliens, le sort des Maliens dépend des Maliens." _

Proche de Goïta

Fondé le 5 juin 2020, ce collectif composé d’hommes politiques et de responsables religieux, avait pris la tête de plusieurs mois de contestation qui avaient conduit en août 2020 au coup d’état contre le président Ibrahim Boubacar Keïta. Aujourd’hui, le Mouvement du 5 juin tente tant bien que mal de se faire une place sur la scène politique malienne. Depuis le putsch, l’imam Mahmoud Dicko qui était l’un des leaders du M5 a pris ses distances avec le collectif.

Ces dernières semaines, le mouvement d'opposition s’est même rapproché du colonel Assimi Goïta, l’homme fort de la junte malienne, qui est derrière l’arrestation, il y a quelques jours, du président et du Premier ministre de transition. C’est d’ailleurs Choguel Maïga, un membre du M5 qui a été comme Premier ministre du nouveau gouvernement de transition.