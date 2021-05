RDC : Félix Tshisekedi pense déjà à l'élection de 2023

Le président Félix Tshisekedi se voit candidat à la présidentielle prévue en 2023. Le locataire de la cité de l'Union africaine ne cache plus son intention de briguer un second mandat.

Félix Tshisekedi est-il en campagne électorale pour un scrutin présidentiel prévu dans deux ans ? Celui qui avait été proclamé président en janvier 2019 au cours d'une élection controversée se verrait bien candidat en 2023. Lors de sa tournée dans les provinces de l'Ex-Katanga, le président de la République démocratique du Congo a levé un coin du voile sur ses ambitions politiques, appelant la population à lui renouveler sa confiance : je vais vous présenter un programme qui prendra en compte tous les territoires du Congo. Vous verrez comment nous allons changer le Congo d’ici aux élections de 2023.Je vais vous revenir pour vous demander si vous êtes contents de ma gestion jusqu’en 2023 accordez-moi encore vos voix pour que je continue.

Félix Tshisekedi dispose de tous les leviers du pouvoir après avoir écarté son prédécesseur et ancien partenaire de l'ex-coalition au pouvoir, Joseph Kabila et promet de poursuivre sa stratégie pour la restauration de la paix en RDC : Nous étions en coalition avec le FCC. Malheureusement, nos amis ne partageaient pas les mêmes idées que nous. Ils étaient dans une entreprises consistant à saper les efforts que nous nous étions décidés à fournir pour travailler pour le peuple. Le peuple est témoin. J’ai appelé à une union sacrée par rapport à ma vision.

Depuis le 6 mai dernier, un état de siège a été instauré dans l'Est de la RDC. Pour une durée de 30 jours, leurs gouverneurs et vice-gouverneurs sont suspendus et remplacés par des gouverneurs militaires et vice-gouverneurs issus des rangs de la police.

Les provinces orientales du pays sont en proie à l’insécurité depuis les deux guerres du Congo (de 1996 à 1997, puis de 1998 à 2003) et les groupes armés ont prospéré dans ces zones riches en ressources minières, frontalières de l’Ouganda, du Rwanda et du Burundi.