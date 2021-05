Les relations Afrique-Chine après le Covid-19 [Business Africa]

Dans Business Africa, de nombreuses régions du monde s'efforcent de se remettre des pertes occasionnées par le Covid et les restrictions sanitaires, le projet mondial chinois " la ceinture et la Route", d'une valeur de plus de 2,4 milliards de dollars, n’est pas en reste, les difficultés dans sa mise en œuvre en 2020 ont été rapportées.

La Banque de France aurait commencé à transférer des réserves en devises d'un montant de 5 milliards d'euros à la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest (BCEAO). Ce processus s'inscrit dans le cadre de la réforme du Franc CFA annoncé en décembre 2019 par les présidents français et ivoirien.Cela intervient à l'approche d'un sommet que le président français Emmanuel Macron tient avec les pays africains pour discuter de la relance des fortunes économiques après la pandémie du Coronavirus.

Gestion des déchets téléphoniques

Les smartphones contiennent jusqu'à 46 matériaux différents qui sont potentiellement dangereux lorsqu'ils sont jetés dans des décharges où ils libèrent des produits chimiques toxiques dans le sol et les cours d'eau. Cela peut avoir un impact négatif sur la santé des résidents locaux. Un recyclage approprié permet de récupérer ces matériaux, de les réutiliser et, surtout, de réduire la nécessité d'extraire des matériaux vierges.