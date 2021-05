Congo : une école spéciale en difficulté financière

Depuis 4o ans, cette école spéciale dispense des enseignements aux élèves atteints de déficience physique et mentale en République du Congo.

Son avenir est en péril. L’école soutenue par des donateurs extérieurs fait face aux difficultés financières. Le coronavirus est passé par là.

" Il y a des dons qui ne sont pas venus. La majorité des dons, je veux dire)) les salaires viennent de France d'une association qui s'appelle les Amis de l'école spéciale et ils ont des problèmes là-bas aussi, plus graves qu'ici au Congo. Donc c'est pour ça qu'on a un peu souffert, mais on a tenu bon", explique Fernand Blaise Kondani, directeur d'école.

Le paiement irrégulier des salaires a poussée des enseignants a quitté le navire. Pourtant le rôle de cet établissement scolaire apprécié par ses élèves.

''Avant, j'avais tellement de difficultés à lire, à écrire, à mieux m'exprimer en français. Depuis que je suis arrivée dans cet établissement, je suis devenue un peu parfaite, parfaite comme comment ? Là, je sais lire, je sais m'exprimer en français, et je suis parmi les meilleurs élèves de l'établissement.", affirme Mayouma Kouelany, élève au sein d cette école.

Pour sauver cette entité, ses dirigeants appellent à l’aide. Pour compenser la perte de subvention des donateurs traditionnels secoué par le coronavirus.