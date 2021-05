Soudan : une délégation américaine salue les progrès économiques du pays

Le ministre des finances du Soudan a reçu la visite d’une délégation du Congrès des Etats-Unis.

Mardi a Khartoum la capitale soudanaise, le sénateur américain Chris Coons, et Gibril Ibrahim le ministre soudanais ont abordé la question du barrage de la renaissance lors d’une conférence de presse.

"La délégation du Congrès américain était en Éthiopie et aux Émirats arabes unis et joue maintenant un rôle dans la question du barrage de la Renaissance éthiopien et la question des frontières entre le Soudan et l'Éthiopie. Les membres de la délégation nous ont assuré qu'ils respectaient les frontières internationales reconnues." a déclaré Gibril Ibrahim, ministre soudanais des Finances.

"Nous venons de nous rencontrer pour discuter de la manière dont le Soudan fait de bons progrès, des progrès constants pour réintégrer le système financier mondial, obtenir la remise de tous les arriérés de dettes, obtenir la résolution des défis auxquels le Soudan a été confronté en termes d'investissements internationaux et nous sommes excités, optimistes quant à l'avenir. Le ministre a pris des décisions fortes en termes de politique économique." a précisé le sénateur Chris Coons, D-Del, chef de la délégation du Congrès américain au Soudan.

Des négociations sont en cours entre l'Égypte, l'Éthiopie et le Soudan en vue de résoudre un conflit qui dure depuis des années au sujet du barrage géant que l'Éthiopie construit sur le principal affluent du Nil.