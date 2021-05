Tanzanie : Suluhu Hassan au Kenya, signature d'accords économiques

Visite fructueuse au Kenya pour Samia Suluhu Hassan. Arrivée ce mardi pour une visite de deux jours, la présidente tanzanienne a signé un accord pour le transport de gaz liquéfié depuis le port kényan de Mombasa jusqu’à Dar-es-Salaam et convenu de la levée de barrières douanières entre les deux pays.

Autrefois proche allié du Kenya au sein de la Communauté d'Afrique de l'Est (EAC), la Tanzanie s'est éloignée ces dernières années de ce bloc régional sous la présidence de John Magufuli, une période où la rivalité économique grandissait et où les accusations de pratiques commerciales déloyales se multipliaient entre les deux pays.

Devenue début avril la première présidente de son pays après le décès soudain de John Magufuli, Samaia Suluhu Hassan a été reçue par deux ministres à son arrivée à Nairobi, avant de rencontrer le président kényan Uhuru Kenyatta. Les deux dirigeants ont annoncé la signature d'un accord pour le transport de gaz de pétrole liquéfié depuis le port kényan de Mombasa jusqu'à la capitale économique tanzanienne Dar es Salaam.

"Au cours de nos discussions, nous avons convenu de la manière de promouvoir le commerce et les investissements entre nous. Nos pays ont beaucoup de potentiel dans l'agriculture, l'industrialisation, la pêche, l'élevage et le tourisme. Comme nous visons également à promouvoir le commerce et l'investissement, nous avons convenu d'agir sur certaines barrières douanières entre nos frontières. Nous avons convenu de les supprimer", a déclaré Samia Suluhu Hassan. Parmi les six nations qui forment l'EAC, le Kenya est le premier investisseur en Tanzanie, et le cinquième plus important sur le continent.

Réchauffement diplomatique

Le Kenya et la Tanzanie ont accepté aujourd'hui d'éliminer les barrières qui entravent la fluidité des échanges et des personnes entre les deux pays d'Afrique de l'Est.

"Ce voyage nous donne l'occasion de renouveler nos relations bilatérales. De notre côté, nous vous assurons que la république du Kenya et mon gouvernement seront les premiers à travailler avec votre administration", a pour sa part avancé le président kényan. John Magufuli, surnommé le "Bulldozer", avait refusé en 2016 de prendre part à plusieurs projets initiés par Nairobi, dont un chemin de fer ainsi qu'une route reliant différents pays de la région. Une série de disputes ont ensuite émaillé les années 2017 et 2018, lorsque la Tanzanie a brûlé vifs plus de 11 000 poussins importés du Kenya.

La pandémie de Covid-19 a offert un nouveau terreau à cette animosité, avec des désaccords relatifs au fermetures de frontières. Cette visite, cinq ans après celle de John Magufuli, marque une nouvelle rupture avec le style de son prédécesseur. Gage de réchauffement diplomatique,Samia Suluhu Hassan doit s'adresser au Parlement kényan ce mercredi.