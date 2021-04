Niger : arrestation de l'auteur présumé de la tentative de coup d'Etat

Le capitaine Sani Gourouza, qui serait l’instigateur de la tentative de coup d’État du 31 mars 2021, est tombé dans les mailles de la police nigérienne, grâce à une collaboration entre les autorités sécuritaires béninoises et nigériennes.

Le capitaine Sani Gourouza, l’auteur présumé de la tentative manquée de coup d’État au Niger, est finalement arrêté dans sa fuite. C’est au Bénin que le fugitif a été interpellé, lundi, par les services de la police républicaine, qui l’ont remis aux autorités nigériennes. Depuis les événements des 30 et 31 mars derniers, le capitaine, qui était en poste à la base aérienne 101 de Niamey, s’est volatilisé dans la nature, obligeant la police et la gendarmerie nigériennes à émettre un mandat d’arrêt contre lui.

Alors que le Niger s’apprêtait pour l’investiture de son nouveau Président, Mohamed Bazoum, des tirs à l’arme lourde et à l’arme légère ont été entendus, vers 3 heures du matin, non loin de la Présidence et du ministère des Affaires étrangères, à Niamey. Des soldats en provenance de la base aérienne 101 de Niamey se sont attaqués à un poste avancé de la garde présidentielle, qui a énergiquement riposté, obligeant les assaillants à battre en retraite. Dans leur tentative de repli, certains parmi eux ont été arrêtés. On apprendra, plus tard dans la journée, qu’il s’agissait d’une tentative de coup d’État déjouée.

Les Présidents sortant et entrant du Niger avaient unanimement condamné la tentative, promettant de tout mettre en œuvre pour appréhender et sanctionner les auteurs.