Le Cameroun fait ses adieux au cardinal Christian Tumi

Ils étaient nombreux, ce lundi à la cathédrale de Douala au Cameroun, pour l'un des derniers hommages au cardinal émérite Christian Tumi, décédé à l'âge de 91 ans.

Sa mort, survenue en début du mois d'avril, avait ému le Cameroun entier, et de nombreux catholiques pour qui, il était un fervent avocat de la paix dans la crise anglophone au Cameroun.

Pour le peuple de Dieu, c’est un grand homme qui s’en va. Un homme multidimensionnel, on a vu l’intellectuel avec ces nombreux enseignements notamment en philosophie. On a vu le pasteur, il a été archevêque de Douala, on a vu le bâtisseur, explique un fidèle catholique.

Le Cardinal Christian Tumi s'était battu pour mettre en valeur un processus de dialogue entre le gouvernement, les séparatistes, les acteurs politiques et les populations des régions du nord-ouest et du sud-ouest du pays.

Je garde de lui un homme de vérité, un homme de sincérité qui aimait beaucoup son pays et qui voulait la paix dans son pays. C’est pour cela qu’il cherchait tous les voies et moyens pour que vraiment la situation qu’on vit actuellement puisse trouver une solution lâche un autre chrétien.

Natif de Kikaikelaki, dans la banlieue de la ville du Cameroun anglophone de Kumbo, Christian Tumi n'a jamais oublié ses racines. Une vie passée à servir l'Église et à travailler à la paix