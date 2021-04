"Concrete Cowboy" : un long-métrage sur les cavaliers noirs de Philadelphie

Cole, un ado rebelle, quitte Détroit pour passer l'été chez son père qu'il connaît à peine et trouve sa place au sein d'une communauté soudée de cow-boys noirs de Philadelphie. "Concrete Cowboy" est le premier long-métrage de Ricky Staub. Une histoire est riche, pleine de symboles, tout comme le casting.

"J'ai accepté de jouer dans Concrete Cowboy parce que c'était un scénario merveilleux et que Ricky Staub est vraiment un réalisateur engagé. Il va réellement dans le sens du sujet abordé. La moitié des personnes qui ont joué dans ce film étaient des membres à part entière de cette communauté bien réelle que nous filmions. C'était un mélange d’art et de vie vraiment intéressant. Le cinéma et la réalité s’unissaient et communiquaient au quotidien", explique l'actrice Lorraine Toussaint.

“Concrete Cowboy” est inspiré de la vie réelle de Fletcher Street Stables, une communauté noire de cavaliers urbains qui existent à Philadelphie depuis plus de 100 ans et qui constitue un refuge sûr dans un milieu marqué par la pauvreté et la violence. Pour Idris Elba, qui tient l’un des rôles principaux, participer à ce film est devenu une évidence.

"Philadelphie restait un peu un mystère pour moi. J'y étais allé quelques fois et j'avais vu, les cow-boys noirs et les chevaux sur la route, mais je ne connaissais pas l'histoire derrière tout ça. Et puis en 2018, quand nous avons commencé à travailler sur le film, le simple fait de comprendre que ces écuries sont là depuis plus de cent ans et le rôle qu’elles tiennent dans la communauté m'a ouvert les yeux. Il est devenu évident que nous devions raconter cette histoire parce qu'elle concerne la communauté. Il y a une vérité commune. Par exemple, même les gens de l’Est de Londres, là d’où je viens, peuvent s'identifier à la gentrification", raconte l'acteur Idris Elba.

"Concrete Cowboy" est adapté du roman "Ghetto Cowboy" écrit par Greg Neri.

Il arrive sur Netflix le 2 avril prochain.