Retour du choléra au Cameroun, campagne de vaccination en cours

Le choléra a refait surface au Cameroun après une accalmie de quelques mois, conséquence, selon les experts Programme de surveillance épidémiologique et de vaccination, du niveau d’insalubrité dans de très nombreuses villes et villages du pays. Une campagne de vaccination a donc été lancée pour contrer la maladie déjà bien installée.

"Concernant la situation épidémiologique du choléra au Cameroun, vous savez que cette maladie est une menace permanente dans notre pays, et à l’heure actuelle plusieurs régions sont déclarées à haut risque. Ce sont donc ces régions qui vont connaître une campagne de vaccination réactive, nous avons la région du Littoral, celle du Sud et du Sud-ouest", explique James Longsi, coordinateur épidémiologique régional, spécialiste de santé Publique.

Cette campagne de vaccination a débuté à Douala il y a quelques jours, zone dans laquelle le plus de cas ont été détectés. Le principal défi pour les professionnels de santé qui œuvrent sur le terrain est de convaincre les habitants de se faire vacciner et la pandémie de coronavirus ne leur facilite pas la tâche.

- Un vaccin sûr et efficace -

"On peut comprendre qu’avec la Covid-19 les populations soient réticentes au vaccin. Mais cette vaccination au Cameroun n’est pas une première. Le grand Nord du Cameroun a connu des campagnes qui ont été sans conséquence sur la santé des populations, bien au contraire. Nous avons eu une baisse des cas de choléra depuis l’implémentation de cette campagne. Et il faut le dire, le vaccin utilisé dans cette nouvelle campagne de vaccination est sûr et efficace", dit James Longsi, coordinateur épidémiologique régional, spécialiste de santé Publique.

Depuis mars 2020, au moins 1890 cas de choléra ont été détectés au Cameroun. La campagne de vaccination qui devait se terminer jeudi a finalement été prolongée.