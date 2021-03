Hommage national au président Magufuli

Les Tanzaniens ont commencé à rendre hommage à leur président dont le décès a été annoncé mercredi. Un service religieux a eu lieu samedi matin à Dar es salam.

Le cercueil recouvert du drapeau national et contenant la dépouille de l’ex-président a ensuite est exposé au stade Uhuru afin de permettre aux Tanzaniens de s’incliner devant sa mémoire. Plusieurs autres cérémonies d’hommage sont prévues dans le pays avant son inhumation prévue la semaine prochaine. La Tanzanie ayant décrété un deuil national de 14 jours.

Le chef de l’Etat tanzanien a tiré sa révérence à l’âge de 61 ans. Officiellement des suites ‘’ d’une crise cardiaque’’ alors que le principal opposant au régime a sorti la thèse du coronavirus. Le défunt président était connu pour son scepticisme face à la pandémie. Des tanzaniens sont encore sous le choc.

"Avant d’avoir vu le cercueil, je ne croyais pas que notre président était vraiment mort. Je pensais que ce n'était qu'un rêve, un rêve dont je me réveillerais un jour et trouverais de bonnes nouvelles, du genre notre président est toujours vivant. Mais après avoir vu le cercueil, c'est aujourd'hui que j'ai vraiment cru que notre président était mort.", souligne Pauline Attony, vendeuse de fleurs.

Beaucoup retiennent les actions posées par leur président pendant son règne. L'expansion de l'éducation gratuite, l'électrification rurale et les investissements dans les infrastructures lui ont valu des soutiens, tout comme ses efforts pour augmenter la part de la Tanzanie dans les ressources minérales, en exigeant des millions d'arriérés d'impôts aux sociétés minières étrangères.

"Les pauvres avaient commencé à faire des progrès, les affaires étaient florissantes, si vous aviez un problème, le président vous écoutait", a déclaré Kondo Nyumba, 71 ans, vendeur de journaux, en pleurs.

"Franchement, il était vraiment une bonne personne pour nous. Il nous manquera et nous nous souviendrons beaucoup de lui pour toutes les bonnes choses qu'il a faites pour nous. Moi en particulier, je me souviendrai beaucoup de lui. En particulier les femmes, il a vraiment défendu nos intérêts en matière de santé, mais il a aussi décidé d'offrir une éducation gratuite à tous les niveaux. Je demande et j'espère vraiment que la présidente Samia Suluhu poursuivra sur cette lancée en réalisant de bonnes choses à l’image de Magufuli pendant son mandat.", explique pour sa part Zahiria Muhammed, en deuil.

Cependant, Magufuli a souvent été critiqué pour son glissement vers l'autoritarisme. Il s’est traduit par la répression des médias, de la société civile et de l'opposition.

Sa réélection en octobre dernier a été rejetée par l'opposition et certains diplomates. Et a été qualifiée de simulacre, en raison d'allégations de fraudes.

"Aucun regret... Nous avons préparé une vache à abattre et c'est le jour que j'attendais. Ce n'est pas lui que je pleure, mais les gens qui sont morts sous son régime", a déclaré William, un commerçant.

Thabit Jacob, expert tanzanien à l'université danoise Roskilde, pense que l'on se souviendra de Magufuli "bien plus pour ce qu'il a détruit... que pour tout ce qu'il a commencé à construire".