Tanzanie : les défis de la future présidente

Comment est mort le président tanzanien ? La question alimente encore les conversations. **Officiellement, il est décédé d’une insuffisance cardiaque. Mais la thèse du coronavirus est de plus en plus évoquée. **

Alors que John Magufuli a toujours minimisé l’ampleur de la Covid-19, assurant que Dieu avait mis son pays à l’abri de la pandémie.

"L'une des raisons qui pourraient avoir conduit à retarder l’annonce de la mort du président Magufuli pourrait être : La gestion du deuil à l’échelle nationale et l’élaboration d’une feuille de route pour la transition entre autres.", souligne l’analyste politique tanzanien Javas Bigambo.

La succession de Magufuli sera assurée comme le stipule la constitution tanzanienne la vice-présidente. Samia Suluhu Hassan. L’arrivée d’une femme à la tête de ce pays d'Afrique de l’Est est un fait inédit.

"Le défi du genre pour elle (Samia Suluhu Hassan-ndlr-), en tant que femme, étant un peu décontractée, peut susciter des appréhensions au niveau national sur ses capacités. À moins qu'elle ne démontre le contraire. D'autre part, la population tanzanienne n'a pas démontré qu'elle pouvait avoir confiance en une femme comme présidente. C’est pourquoi des femmes peinent à diriger les partis politiques dans ce pays.", explique Javas Bigambo.

La donne vient de changer, Samia Suluhu Hassan reste aux commandes du pays jusqu’en 2025. Il pourra alors affronter lors de la prochaine présidentielle l’opposant entre Tundu Lissu. Un duel homme-femme en perspective, tout aussi inédit pour le pays.

Une course à deux vitesses entre Tundu Lissu et la présidente Suluhu aujourd’hui, Tundu Lissu écraserait Suluhu. Selon l’analyste Javas Bigambo. Parce que, affirme-t-il, Tundu Lissu est habile, il sait comment galvaniser les foules, il a une dextérité politique admirable et a le charisme et la passion qui, manquent beaucoup à la présidente Suluhu et c’est là le problème."

Et entendant, Samia Suluhu Hassan, 61 ans va devenir la première femme a occupé le fauteuil présidentiel en Tanzanie. Beaucoup prédisent qu'elle va gouverner sous l'influence du clan Magufuli et des renseignements. Rendez-vous sur le terrain.