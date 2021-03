Mozambique : le travail d'enfants dans les mines d'or

L'exploitation illégale des ressources minérales est l'une des principales sources de subsistance dans la localité de Chimoio, dans la province de Manica, au Mozambique.

Les enfants sont initiés à cette activité dès leur plus jeune âge par les membres de la famille, et ils sont plusieurs à écarter toute possibilité d'envoyer leur progéniture à l'école. Déjà à l'âge de 6 ans, Nelito Luis accompagnait son oncle dans cette mine. "Il y a beaucoup de gens que je vois habituellement là-bas et qui demandent de l'aide. Un de mes oncles est mort il y a trois jours. Je ne peux pas respirer à l’intérieur, j'ai besoin d'un sac en plastique et de commencer à souffler pour pouvoir respirer", déclare-t-il.

La recherche de pierres précieuses et semi-précieuses se fait souvent à plus de 80 mètres sous terre, sans aucune sécurité. Même si le ministère des Ressources minérales a interdit l'exploration dans cette région, l'exploitation minière illégale se poursuit. Les pierres semi-précieuses sont vendues à prix d'or sur ce marché ou échangées contre des produits de première nécessité. "Nous travaillons maintenant en groupe de dix personnes. Les dix personnes par semaine font 20 à 25 grammes pour le moment. Quand nous étions bien organisés, nous sortions avec 800 grammes", avance Noé Bernardo, secrétaire de l'association des mineurs de Munhena.

Les données officielles montrent que le commerce illégal de pierres précieuses est mené par des étrangers, en particulier des Tanzaniens et des Thaïlandais. "Nous avons vu des étrangers qui viennent de très loin. Il y a des situations où ils ne sont pas dans l'exploitation minière de fait. Ils sont dans le circuit du trafic, dans le circuit du commerce illégal, de l'achat, de la vente et de l'exportation. La vérité est que les financiers ont beaucoup d'argent qui circule, et je sais qu'il y a des procès en cours au Parquet de Cabo Delgado", soutientObete Matine, inspecteur en chef du ministère des Ressources minérales du Mozambique.

Selon le commandant de la police du Mozambique, les attaques armées dans le nord du pays sont financées par des chercheurs d'or illégaux, en réponse aux opérations d'inspection et de répression des autorités.