Tanzanie : les dirigeants du monde entier rendent hommage à John Magufuli

Alors que la Tanzanie a été plongée dans le deuil jeudi à la suite du décès du président John Magufuli. Les hommages des chefs d’état du monde entier se sont multipliés dans la journée.

Le président sud-africain Cyril Rampahosa a transmis les condoléances de son pays à la Tanzanie :

_"J'ai parlé à Son Excellence, le vice-président Hassan, ce matin et j'ai transmis les condoléances du peuple sud-africain au gouvernement et au peuple de Tanzanie, notre pays frère, pour leur perte. Comme nous le savons tous, la Tanzanie est un pays qui s'est tenu à nos côtés pendant notre lutte pour la liberté et qui a fait de grands sacrifices, arrêtant et retardant son propre développement pour que nous puissions être libres." _

C’est avec beaucoup de tristesse que le président ougandais Yoweri Museveni s’est également exprimé sur le réseau social Twitter. L’ancien général a salué entre autre, la foi que portait John Magufuli en la croissance économique des états d’Afrique de l’est.

Le président Uhuru Kenyatta annonce que le Kenya observera un deuil national de sept jours en l'honneur du président tanzanien John Magufuli :

"Sur la scène continentale, le défunt président Magufuli était un champion du panafricanisme. Avec le décès du président Magufuli, j'ai perdu un ami, un collègue et un allié visionnaire."

Le Premier ministre britannique Boris Johnson s'est dit " désolé d'apprendre " le décès du président tanzanien John Magufuli.

Après des semaines d'incertitude sur son état de santé, la vice-présidente Samia Suluhu Hassan - qui devrait devenir la première femme à la tête du pays - a annoncé la mort de Magufuli peu avant minuit.

Les drapeaux ont été mis en berne alors que le pays entame une période de deuil de 14 jours.