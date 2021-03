Les Tanzaniens émus et choqués par la disparition de leur président

Le décès de John Magufuli a été accueilli avec stupeur et tristesse mercredi soir dans les rues de Dar es Salaam. Les habitants de la capitale tanzanienne vouaient une profonde admiration au président réélu.

"Je me sens, triste, très triste et je souffre car c'était notre leader, notre président. Nous l'aimions et il nous aimait, nous les pauvres. L'annonce de la mort de notre président bien-aimé, John Pombe Magufuli est un vrai choc ", assure Innocent Tionoke, un vendeur de rue.

Un peu plus loin, Hassan Sayid, qui exerce le même métier, assure que John Magufuli était le président des pauvres. "on avait voté pour lui et sa disparition nous plonge dans une profonde douleur."

Mkama, un autre habitant de Dar es Salaam a cru " au départ à un canular " mais la nouvelle a fini par être confirmée officiellement : "Il fallait l'annoncer car les rumeurs allaient forcément circuler" , assure-t-il.

Des réactions à l'étranger

En Europe, le Premier ministre britannique, Boris Johnson a également exprimé sa profonde tristesse sur twitter.

Le département d'État américain a quant à lui exprimé ses condoléances, ajoutant : "nous espérons que la Tanzanie pourra aller de l'avant sur une voie démocratique et prospère".