Rwanda : Paul Kagame en première ligne face à la Covid-19

Le président rwandais Paul Kagame est le premier chef d'Etat à avoir reçu jeudi le vaccin de la Covid-19 en Afrique de l'Est, où les campagnes d'immunisation se multiplient.

Le pays, qui compte 12 millions d'habitants, prévoit de vacciner 30% de sa population cette année et 60% d'ici la fin 2022. Le Rwanda a reçu 100 000 doses du vaccin Pfizer-BioNTech et 240 000 doses de celui d'AstraZeneca. Un total de 230 000 Rwandais ont déjà été vaccinés, a précisé la présidence.

Des photos du chef de l'Etat, Paul Kagame, âgé de 63 ans, et de son épouse Jeannette recevant le vaccin dans un hôpital de la capitale Kigali ont été diffusées ce jeudi sur le compte Twitter officiel de la présidence rwandaise.

En février, le Rwanda était devenu le premier pays d'Afrique de l'Est à vacciner contre la maladie, avec des doses, acquises en nombre limité, de vaccin Moderna, administrées à des publics à risques, comme les employés du secteur de la santé.

Le pays a réalisé plus d'un million de tests et détecté près de 20 000 cas, dont 271 décès. Il a imposé certaines des mesures parmi les plus strictes d'Afrique, avec notamment l'un des premiers confinements complets sur le continent en mars 2020. La capitale Kigali avait été replacée en confinement total en janvier pour une durée de deux semaines, après une augmentation du nombre de cas.

Jusqu'à présent, en Afrique de l'Est, le Rwanda, le Kenya et l'Ouganda ont entamé des campagnes de vaccination. L'Ethiopie, pays le plus touché de la région, débutera samedi.