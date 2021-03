Afrique du Sud : les étudiants réclament la fin des frais de scolarité

Ils sont encore descendus dans les rues. Pour ce deuxième jour de manifestation, les étudiants de la plus grande université d'Afrique du Sud, réclament la fin des frais de scolarité pour les plus démunis, et un accès équitable à l'éducation pour les classes sociales les plus défavorisées.

Pour ces étudiants, le mot d'ordre est clair, continuer la grève jusqu'à faire plier les dirigeants de l'université du Witwatersrand. Ce qui devait être une marche pacifique a viré au drame, mercredi, une personne a été tuée.

Nous avons fait une barricade, nous sommes descendus vers le point sud, and nous avons commencé à marcher, et la police est arrivée, sans négociation, sans discussion, ils ont commencé à tiré, tiré des gaz lacrymogènes, tirer des balles en caoutchouc, tout le monde s'est dispersé, plusieurs étudiants ont été arrêtés, quatre étudiants ont été arrêtés, ils sont toujours en cellule, ils sont encore en prison à l'heure où je vous parle explique une étudiante.

Mercredi, la police a tiré avec des balles en caoutchouc pour disperser le groupe d'étudiants qui bloquaient les rues avec des gravats et bloquaient la circulation dans le centre de Johannesburg, et aux alentours du campus.

Les étudiants protestent depuis début janvier pour dénoncer l'exclusion de certains d'entre eux d'un programme d'aide à la scolarité financé par le gouvernement.