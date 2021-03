RDC : quand la Gécamines produisait mines et musique

Les travailleurs de la Gécamines, la société minière publique congolaise savaient concilier production minière et activités musicales.

La compagnie minière avait son groupe musical : Gecocke. Composé d'employés qui étaient payés par le club social de la Gécamines pour chanter et danser pour les communautés minières pendant leur temps libre. Leur rythme était influencé par celui des musiciens de la Zambie voisine, autrefois une colonie britannique.

"On sponsorisait les jeunes sur cette danse-là, le Gekocke, on était bien. Alors il fut un temps, la Gécamines, je ne sais pas qu’elle mouche l'a piquée, les Gecocke ont été abandonnés, ont été abandonnés donc négligés. On dirait un trésor oublié. ", explique Marcel Tshibanda ancien musicien de la Gécamines.

Des regrets donc pour cet ancien du groupe. Alors que pendant des décennies, Gekocke était aux bons soins de la compagnie minière.

"Comment on était à la Gécamines ? Ils achetaient des instruments, ils avaient des instruments qu’ils nous ont procurés, alors on faisait une programmation chaque samedi. Il y a une cité qui a besoin d’un orchestre, on nous envoie là-bas, nous arrivons là-bas, nous installons nos instruments, alors nous jouons jusqu’au petit matin, et le lendemain, on retourne au travail.", explique ,Marcel.

L'artiste veut reprendre du service. Pas facile pour ce musicien d’oublier sa guitare et les souvenirs de l’âge d’or de l’orchestre qu’il tente de remettre au goût du jour. Une ambition handicapée par le manque de moyens.

"Pour le moment, on n’a pas les moyens de se procurer par exemple les instruments, s’il y a quelqu’un qui peut nous acheter des instruments complets, là, je suis capable de former un grand orchestre. ", explique le musicien.

Avis aux producteurs donc. En attendant, Marcel démontre de quoi il est encore capable sur scène.