L'Angola réceptionne à son tour les vaccins anti-Covid du dispositif Covax

L'Angola a reçu la première livraison de vaccins contre la Covid-19.

Dans le cadre du Covax, l’initiative de l’organisation mondiale de la santé visant à donner un accès équitable aux pays à revenu moyen et faible, l’Angola a reçu, plus de 600 000 doses du vaccin développé par Oxford / Astrazeneca.

La vaccination a dons débuté dès l’arrivée du premier lot, près de 50 personnes parmi lesquelles des professionnelles de la santé se sont vu administrés les piqures. L’occasion d’inaugurer l'entrepôt central de vaccins à Luanda, la capitale angolaise.

"Nous espérons que, d'ici la fin juillet, nous pourrons, selon la promesse de COVAX, recevoir les vingt pour cent de vaccins pour vingt pour cent de la population qui ont été promis, mais le gouvernement a aussi ses propres initiatives, nous nous occupons des acquisitions par d'autres moyens, nous avons un plan de vaccination flexible, assez ambitieux et nous espérons vacciner 53 pour cent de notre population en deux étapes, mais cela pourrait prendre un certain temps" a déclaré la ministre angolaise de la santé, Silvia Lutucuta.

Après le Ghana et la Côte d‘Ivoire, l’Angola réceptionne ce mardi 2 mars les vaccins financés par le dispositif de l’OMS, aux côtés du Nigeria et du Kenya.

Plus de 200 millions de doses Astrazeneca/Oxford, fabriquées en Corée du Sud et par le Serum Institute of India, vont être livrées d'ici la fin mai dans 142 pays grâce à une opération logistique sans précédent.