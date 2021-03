Bamako, capitale de la deuxième édition du festival AG'NA

C'est sur cette île perdue au milieu du fleuve Niger dans la ville de Koulikoro que s'est tenue pour la deuxième fois le festival AG'NA qui signifie en langue tamasheq « la culture ».

Manny Ansar, le fondateur du légendaire festival dans le Désert de Tombouctou, a fait renaître son mythique festival disparu depuis 2012 tout près de la capitale malienne Bamako sur une île de sable qui lui rappelle son désert natal. Manny Asnar est le directeur du festival Agna et du Festival au Désert.

Ce festival est né d'une idée d’emporter un peu du Festival du Désert au sud du Mali parce qu'on ne peut pas le tenir pour le moment à Tombouctou. On a trouvé un endroit où on retrouve un peu le désert au milieu du fleuve Niger à Koulikoro à quelques kilomètres de Bamako. Les artistes du Nord du Mali des camps des réfugiés et du sud se retrouvent comme ils le faisaient à Tombouctou.

Les amateurs de musique déplorent la disparition du mythique Festival au Désert qui était une énorme attraction touristique. Ce festival a vu le brassage culturel des peuples du nord et du sud du Mali.

À l'image de ce groupe, le Songhoy Blues fondé à Bamako en 2012 par les musiciens qui ont quitté leurs villes natales du Nord : Kidal, Gao et Tombouctou après l'installation de la loi Charia, car ils ne pouvaient plus faire la musique. Le groupe a gagné en renommée internationale. Tout récemment Songhoy Blues a donné son premier concert à Tombouctou.

Ces gens avaient la nostalgie de l'événementiel. Cela a manqué depuis des années, il n'y avait pas de festival là-bas. Donc c'est plus que nécessaire pour eux d'avoir de la musique près d'eux. Tombouctou était que même un grand carrefour de la musique.

Tout comme Songhoy Blues, le jeune artiste Kader Terhanine, étoile montante de la musique touarègue est devenu l'un des artistes les plus aimés du Mali. Le rêve de Kader est de se produire un jour devant ses fans au mythique festival au Désert que Kader n'a pas connu.

_Je fais de la musique pour tout le monde, la musique n'a pas de frontière, aujourd’hui, je joue à Koulikoro, mais je voudrais jouer librement, aussi à Kidal, Menaka, Gao,Tombouctou, espérons que la paix revienne bientôt et avec la paix les événements et aussi les activités économiques. _