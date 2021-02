Les vins sud-africains gagnent en notoriété

Hemel en Aarde, entre ciel et terre en Afrikaans, est une région viticole, située à environ 80 km au sud-est de Cape Town.

Dans cette vallée nichée entre montagnes arides et fraîcheur de l'océan, des pionniers produisent des vins à l'identité fermement sud-africaine inspirés de cette nature généreuse. Anthony Hamilton Russell a racheté 52 hectare de ce domaine, à sa propre famille au début des années 1990, sa production, dit-il a été épargnée par l'impact de l'interdiction de la vente d'alcool en Afrique du Sud.

Si votre entreprise dépendait énormément du tourisme ou de la vente directe de votre propriété, vous aurez sûrement été touché, surtout si vous teniez également un restaurant. Nous avons de la chance avec le Hamilton Russell, en 30 ans, seulement 7 % de nos vins sont vendus en moyenne en ventes directes. Nous recommandons nos détaillants aux personnes dans leur pays d'origine pour qu'ils achètent le vin, explique Anthony Hamilton Russell.

Les vignerons de Hemel en Aarde, englobés dans l'appellation Walker Bay, ont moins souffert que d'autres. Grâce notamment à leur réputation de qualité, désormais établie à l'étranger, et leurs volumes plus modestes que ceux des domaines traditionnels. L'entreprise produit un rouge et un blanc sans herbicides.

Nous pouvons avoir beaucoup de vigueur en Afrique du Sud grâce à notre soleil et à certains de nos sols. Je pense que là où nous sommes, c'est vraiment bien équilibré, nous obtenons de belles récoltes naturelles à faible rendement de nos vignobles et de très belles petites baies, avec une bonne concentration. Nous n'avons pas besoin de faire grand-chose pour essayer d'extraire le pinot noir, c'est en quelque sorte naturel souligne, Emul Ross, vigneron.

Les vendanges sont tardives cette année en Afrique du Sud. Une opportunité de reprendre son souffle pour les vignerons à l'issue d'une année marquée par le coronavirus et les interdictions d'alcool imposées pour désengorger les services d'urgences du pays.