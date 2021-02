Nigeria : une start-up procure des soins à domicile

Les hôpitaux de la capitale nigériane étant de plus en plus sollicités par la pandémie de coronavirus, un service médical privé fournit des soins de santé à domicile à certains patients atteints de la maladie.

C'est à domicile que Maricar Tajo reçoit l'équipe de Private MD. Cette jeune Start-up nigériane s'est spécialisée dans la réanimation des patients atteints de Covid-19. Équipée de système d'oxygénation mobile, les infirmiers de Private MD effectuent avant le transfert de leurs patients des massages cardiaques. Deux semaines après avoir reçu l'équipe, la philippienne de 46 ans installée depuis 2007 au Nigeria est satisfaite de son traitement.

Depuis que j'ai été transférée dans les locaux de Private MD, je peux mieux dormir, non pas que les gens dans les hôpitaux ne soient pas dévoués, mais, je le ressens, je sais qu'ils étaient plus focalisés sur moi, c'était facile pour moi, si je ressentais quelque chose, je pouvais facilement l'exprimer. c'était facile de demander, ce qui se passait; comment mon état évoluait, parce que les infirmiers étaient toujours avec moi.

Pour ces soins en réanimation, il faut compter entre 260 et 13.000 dollars, toutefois, la Start-up nigériane a mis en place un programme d'aide aux personnes ayant de faibles revenus. Une aide sociale qui a justement permis à Maricar Tajo au chômage en raison de son état de santé d'assurer ses frais de réanimation.

_La méthode traditionnelle des soins a changé, là où vous étiez obligés de vous rendre à l'hôpital aujourd'hui nous inversons ce modèle et nous vous emmenons à l'hôpital. Et avec la Covid, nous avons des patients qui vont bien, ou qui sont asymptomatiques, et qui n'ont généralement pas besoin de soins et d'autres qui ont besoin de soins intensifs et qui doivent être transférés à l'hôpital souligne le docteur _ Ibukun Tunde-Oni, fondateur de Private MD.

La Start-up nigériane espère à terme accroître son offre et toucher d'autres villes du pays ou les hôpitaux se retrouvent débordés par la multiplication des cas de Covid.