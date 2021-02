Des chasseurs de criquets kenyans en quête d'un remède contre un vieux fléau

Au Kenya, l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) s'est associée à la société 51 Degrees, spécialisée dans la gestion des zones protégées, et a remanié le logiciel développé pour suivre tout ce qui se passe, du braconnage à l'exploitation forestière illégale en passant par les animaux sauvages blessés et la chasse aux essaims de criquets. Les criquets ont infesté pour la première fois l'est et la Corne de l'Afrique à la mi-2019, envahissant finalement neuf pays alors que la région connaissait l'une des saisons des pluies les plus humides depuis des décennies. Certains pays comme le Kenya n'avaient pas vu ce fléau depuis 70 ans.