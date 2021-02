Afrique du Sud : Cyril Ramaphosa détaille la campagne de vaccination

En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa encourage la population à soutenir les efforts de son gouvernement pour lutter contre la pandémie de coronavirus. Lors de son discours à la nation, ce jeudi soir, le chef de l’Etat a évoqué les points forts de la campagne de vaccination, notamment le recours aux vaccins Johnson and Johnson qui serait plus efficace contre le variant présent dans le pays.

L'Afrique du Sud a interrompu cette semaine l'utilisation du vaccin Oxford-AstraZeneca pour commencer à inoculer les travailleurs de la santé après qu'il se soit avéré peu efficace pour prévenir les cas légers à modérés de la maladie causée par le variant dominant dans ce pays. Ainsi, une dose du vaccin Johnson and Johnson sera administré au personnel en première ligne pour lancer une campagne de vaccination visant 67 % de sa population de 60 millions d'habitants cette année. Le président sud-africain ne s'est toutefois pas prononcé sur le sort de son million de doses du vaccin AstraZeneca.

Nous avons obtenu neuf millions de doses du vaccin Johnson & Johnson. Le premier lot de 80 000 doses arrivera dans le pays la semaine prochaine. D'autres lots arriveront au cours des quatre prochaines semaines, totalisant 500 000 vaccins Johnson & Johnson.

"Nous avons obtenu neuf millions de doses de vaccin Johnson and Johnson. Un premier lot de quelque 80 000 doses arrivera dans le pays la semaine prochaine. D'autres lots arriveront au cours des quatre prochaines semaines, pour un total d'un demi-million de vaccins Johnson and Johnson", a déclaré Cyril Ramaphosa. "La santé et la sécurité de notre population restent notre préoccupation majeure. Tous les médicaments importés en Afrique du Sud sont contrôlés, évalués, étudiés, inspectés et enregistrés par l'Autorité sud-africaine de réglementation des produits de santé".

Economie ravagée

La pandémie de coronavirus a fait des ravages sur l'économie sud-africaine, avec environ deux millions d'emplois perdus. Le PIB devrait reculer de plus de 7,2 % cette année alors que le taux de chômage s'élève désormais à 30,8 %. Ce qui augmente le nombre de personnes dépendantes des aides sociales qui soutiennent déjà plus de 16 millions de personnes parmi les plus pauvres du pays. Malgré les difficultés économiques, l'Afrique du Sud a reçu des promesses d'investissement de 53 milliards de dollars depuis son arrivée au pouvoir en 2019, selon le président Ramaphosa.

La quatrième priorité du plan de relance est d'augmenter rapidement la capacité de production d'énergie. La restauration d'Eskom à une santé opérationnelle et financière et l'accélération de son processus de restructuration sont au cœur de cet objectif.

L'économie sud-africaine est entravée par des coupures d'électricité persistantes et généralisées car la compagnie d'électricité publique, Eskom, ne peut fournir l'énergie nécessaire pour répondre aux besoins du pays. Le gouvernement devrait augmenter la capacité de la compagnie d'électricité à produire de l'électricité et à se procurer plus d'énergie auprès de producteurs indépendants.

Efficacité du vaccin Astra Zeneca

De son côté, le Centre Africain du Contrôle des Maladies (CDC Africa) a tenu à rassurer sur l'utilisation du vaccin Astra Zeneca après les doutes quant à son efficacité contre certains variants. "Notre recommandation pour l'utilisation du vaccin AstraZeneca est très claire. Si vous avez la preuve que le variant 501.V2 est dominant, le mot clé ici est prédominant dans le pays, alors nous recommandons qu'il ne soit pas déployé pour des raisons évidentes. Il réduit les activités de neutralisation des anticorps en tant que tels. Cependant, pour les pays qui n'ont pas recensé ce variant, il n'y a absolument aucune raison de ne pas l'utiliser. Encore une fois, je rappelle que le seuil pour tout vaccin à utiliser est de 50%. J’encourage donc tous les pays qui n’ont pas recensé ce variant à l’utiliser", avance John Nkengasong, directeur du CDC Africa

#COVID19 en Afrique, le 12/02/2021 à 9h. Cas : 3 715 923. Décès : 97 299. Guerisons : 3 256,433.

Selon l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), les décès liés au coronavirus ont augmenté de 40% en Afrique, s'inquiétant du sort du continent confronté à de nouveaux variants plus contagieux.