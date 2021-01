Préparation du sommet du G5 sahel à l’Élysée

Le prochain sommet du G5 Sahel qui doit se tenir en principe en février à N’Djamena au Tchad a été évoqué au cours de la rencontre qui a eu lieu entre le président de la transition au Mali, Bah N’Daw et son homologue Emmanuel Macron à L'Élysée.

Paris a enchaîné une série de rencontres bilatérales avec les différents dirigeants du Sahel. Avant Bah N’Daw, c’était autour du président mauritanien Mohamed Ould el-Ghazouani, ou encore du président nigérien Mahamadou Issoufou, puis le Tchadien Idriss Déby Itno.

Avant l'arrivée du président Bah N'Daw à Paris, un décret gouvernemental a mis fin au règne du comité national pour le salut du peuple

Cette visite est intervenue alors que plusieurs ONG réclament une enquête indépendante sur une frappe aérienne française près du village de Bounti.

Des villageois et une association peule affirment que cette frappe a tué une vingtaine d'habitants lors d'un mariage le 3 janvier. Les autorités françaises et maliennes martèlent pour leur part que les avions de chasse français ont visé et éliminé des dizaines de djihadistes et qu'il n'y avait ni mariage, ni femmes, ni enfants.