Dr Zweli Mkize : ''Nous avons sauvé des vies''

Le ministre sud-africain de la santé, le Docteur Zweli Mkize a dressé un bilan de la situation sanitaire dans son pays.

Zweli Mkize a fustigé un manque d'observation général des restrictions imposées par les autorités, une raison selon lui de la multiplication des cas de covid-19 en Afrique du Sud.

_Cette seconde vague est arrivée plus vite que nous l'espérions, et, elle est même pire que ce à quoi nous nous attendions,à cause du degré de complaisance, de plusieurs dans notre société qui retirent le masque, vont à des grandes soirées. C'est la raison pour laquelle on enregistre plus de jeunes malades enregistrés dans cet hôpital, à cause de leur comportement, qui se sont lancés dans des activités. _

le ministre sud-africain de la santé visitait les hôpitaux de Johannesburg où plusieurs centaines de personnes sont toujours hospitalisées,Zweli Mkize s'est par ailleurs félicité de l'interdiction de la vente d'alcool qui a permit de sauver des vies

Nous attendons de voir quel en sera l'impact, d'ici une semaine, nous mesurerons les effets et espérons sortir de cetTe vague tout doucement, Mais il y a aussi ceux qui sont encore le taux de personnes qui sont infectées, et sont encore hospitalisées.

Bien sûr, nous sommes encore en face de chiffres très élevés, donc si nous n'avions pas instituer ses niveaux, le niveau trois qui a modifié les restrictions, nous serions bien plus mal. Je pense qu'il est important pour chacun de nous de comprendre que nous avons sauvés des vies a cause des mesures très fortes que nous avons tous dû endurer au cours du processus.

L'Afrique du sud se bat avec la nouvelle variante du coronavirus qui a fait son apparition doublant les cas d'infections. Le pays compte plus d'un million de cas confirmés dont 38 288 décès.