Le président tunisien Kaïs Saïed appelle au calme

Les violences nocturnes s'intensifient depuis plusieurs jours entre policiers et des jeunes dans différentes villes tunisiennes, la police a procédé à de nombreuses arrestations, des manifestations qui ont fait réagir le président Kaïs Saïed.

À Ariana, une petite ville proche de Tunis, le président s'est entretenu avec de jeunes, tentant de leur faire entendre raison.

''À travers vous, je veux parler à tous le peuple tunisien, je sais l'état de la pauvreté et je sais qui exploite votre pauvreté. Ne laissez personne exploiter votre misère n'attaquer pas les biens publics et privés, on vit aujourd'hui à cause des valeurs morales et non à cause des pillages''.

La grogne populaire touche la Tunisie de plusieurs mois, des médecins en passant par les jeunes, ils sont nombreux à prendre les rues pour dénoncer un système économique défaillant dans ce pays d'Afrique du Nord.

Et la crise du Covid-19, est venu intensifier la fracture sociale. De plus, le remaniement ministériel du samedi, a rajouté à la colère des Tunisiens, qui y voient des luttes de pouvoir sans aucun lien avec les préoccupations les plus pressantes des Tunisiens.