Le président Abdel Fattah al-Sissi en visite en Jordanie

Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a rencontré le roi de Jordanie Abdallah II lors de sa visite officielle dans la capitale, Amman.

L’entretien, auquel ont participé le prince héritier jordanien Hussein ben Abdullah ainsi que des ministres et hauts fonctionnaires des deux pays, a porté sur les moyens de renforcer les relations bilatérales. Les participants ont aussi abordé les derniers développements sur la scène régionale et arabe, et notamment la question palestinienne, a rapporté l'agence de presse officielle Petra.

Les deux parties ont convenu de coordonner régulièrement pour unifier les efforts régionaux et internationaux, protéger la sécurité nationale arabe, et relancer les négociations de paix au Moyen-Orient.

Au cours de leur rencontre, les deux dirigeants ont aussi «discuté des mécanismes visant à élargir la coopération tripartite jordano-égypto-irakienne, et de leur souhait de continuer à renforcer ce qui a été accompli lors des trois sommets précédents.»