CHAN 2021 : entrée réussie. pour les Lions

Dans un stade rempli au simple quart, Covid oblige, le Cameroun a idéalement lancé son Championnat d'Afrique des Nations ce samedi. Les coéquipiers de Jacques Zoua ont battu avec sérieux un adversaire annoncé redoutable (1-0).

A quelques heures seulement du début du CHAN, l'ambiance était étrange à Yaoundé. Un climat tendu, non pas par l'imminence de la compétition sportive, ou par les craintes à la fois sanitaires et sécuritaires. Non, plutôt une atmosphère politique viciée par les récents scandales et luttes d'influence sur le continent.

Vendredi, le président de la CAF par interim, le Congolais Constant Omari, multipliait les piques contre Issa Hayatou et la FIFA. Samedi, le président de la fédération internationale, l'Italien Gianni Infantino, était bien présent pour faire honneur à une compétition atypique, qu'il qualifie d'indispensable au bon développement du football africain.

Dans les tribunes pour assister à une cérémonie d'ouverture réussie, on notait également la présence du président de la FECAFOOT, Seidou Mbombo Njoya, pourtant évincé quelques heures seulement avant le début du CHAN, censé être l'apothéose de son mandat. Vendredi soir, le tribunal arbitral du sport a décidé d'annuler son élection de décembre 2018, retenant des faits de corruption.

Cameroun-Zimbabwe 1-0

Sur le terrain, les Lions indomptables ont semblé porter le poids de ces affaires sur leurs épaules. Les hommes de Martin Ndtoungou Mpile ont parfaitement muselé le Zimbabwe, qui ne s'est pratiquement procuré aucune occasion.

Avec un peu plus de précision, que ce soit de la part du capitaine Jacques Zoua ou du remuant Alfred Meyong, les Camerounais auraient pu soigner leur différence de but.

Ils devront se contenter d'un court succès 1-0, grâce à un splendide retourné acrobatique du défenseur Salomon Banga, Yannick Ndjeng lui remettant parfaitement un coup-franc du latéral Serge Andoulo.

Cameroun : HaschouKerrido-Mamoudou Hassana, Salomon Banga, Pierre Etamé, Serge Andoulo-Felix Oukiné, Thierry Tchuente-Alfred Meyong (Bertrand Junior Mani 75), Jacques Zoua (Fabrice Onama 81), Loic Ako Assoumo-Bryand Soga (Yannick Ndjeng 57)

Zimbabwe : Ariel Sibanda-Ian Nekati, Carlos Mavhurume, Peter Muduwa, Talent Chamboko- Richard Hachiro, Shadreck Nyahwa-Leeroy Mavunga (King Munyaradzi 73), Ronald Chitiyo (Denver Mukamba 73), Pawell Govere-Wellington Taderera (Obriel Chirinda 61)