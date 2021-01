Libye : HRW veut une enquête sur des centaines de disparus

Qu’est-il arrivé aux centaines de disparus de la ville de Tarhouna en Libye ? C’est la question que pose l’ONG Human Rights Watch aux autorités libyennes.Dans cette ville située à environ 80 kilomètres de la capitale Tripoli, une vingtaine de charniers ont été découverts depuis le mois de juin.

Pour l’instant, les autorités libyennes n’ont pas encore identifié les corps, et on ne sait pas encore ce qui leur est arrivé. Mais certains habitants auraient affirmé à Human Rights Watch qu’une milice proche du maréchal Haftar "enlevait, torturait, tuait et faisait souvent disparaître des personnes qui s’opposait à elle".

D’abord aux mains des hommes du maréchal Haftar (l’homme fort de l’est de la Libye), Tarhouna est depuis sous le contrôle du gouvernement d’union nationale reconnu notamment par l’ONU.