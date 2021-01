Kenya : 86 médecins grévistes licenciés

Ils sont dans les rues depuis plusieurs mois, revendiquant de meilleures conditions salariales et plus de protection face au coronavirus.

Mais ce jeudi, certains de ces médecins kényans, 86 selon plusieurs sources, ont été licenciés pour absence répétée. Nairobi a décidé d'employer la manière forte afin de ramener ces professionnels de la santé dans les hôpitaux publics. Suite à une première phase de discussions, fin décembre, nombreux médecins avaient repris le travail.

Cependant, une bonne partie restait dans les rues. Pour l'association des médecins, cette décision prise par l'Etat fragilisera encore plus la situation des établissements sanitaires publics. Le Kenya, a enregistré jusqu'à présent 1 694 décès et plus de 97 000 infections liées au coronavirus.

Obligés d'exercer dans des conditions de travail déplorables ajouté à un manque d’équipement de protection et de matériel plus de trente médecins sont morts depuis le début de la pandémie au Kenya.