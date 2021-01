Covid-19 : les Sud-africains annulent leurs festivités du Nouvel an

Un réveillon en demi-teinte en Afrique du Sud.

Cette année, Covid-19 oblige, les sud-africains ont dû échanger leurs pétards, feux d’artifices et danses contre des bougies pour célébrer la nouvelle année.

Dans son discours à la nation appelé discussion de famille, le président Cyril Ramaphosa les a exhorté à continuer à lutter contre le virus.

Ils ont été nombreux à répondre à son appel pour allumer une bougie en hommage à tous ceux qui sont morts dans la pandémie et aux travailleurs de la santé en première ligne pour lutter contre la pandémie.

La résurgence d’une nouvelle variante du coronavirus, plus infectieuse, en Afrique a poussé le gouvernement à réintroduire des mesures strictes notamment l’interdiction de la vente d’alcool et des rassemblements.

Le président Cyril Ramaphosa a appelé la nation à célébrer la veille du Nouvel An d'une manière différente.

"A cause de ce virus invisible, le monde a changé. Le président a dit que les étreintes et les baisers étaient chose du passé. Nous ne pouvons donc même pas nous identifier en tant qu'êtres humains. Mais une chose nous unit : Ubuntu (l'humanité). Et c'est mieux démontré par l'altruisme de ces travailleurs de première ligne" a déclaréGeoff Makhubo, maire de Johannesburg.

L’Afrique du sud a annoncé un nombre record de plus de 17 000 nouveaux cas et près de 500 décès au cours des dernières 24 heures.