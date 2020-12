La pandémie de Covid-19 continue d’accélérer en Afrique

Le nombre de contaminations de Covid-19 a beau ralentir dans le monde, l'Afrique connaît début du mois de décembre une nette augmentation des cas. Malgré un déploiement de moyens de lutte contre la Covid-19, le continent a connu une accélération des nouvelles contaminations de 11 % dans la dernière semaine.

Parmi les pays les plus frappé par la nouvelle vague, l'Egyte a connu la plus grosse augmentation avec 80% de nouveaux cas de plus que la semaine précédente. Pays le plus contaminé du continent, l'Afrique du Sud a elle aussi vu le nombre de nouveaux malades augmenter de 20% dans les sept derniers jours.

Si les augmentations ne sont pas aussi spectaculaires, la situation dans plusieurs pays, comme le Maroc (435 189 cas), la Tunisie (134 802 cas), le Nigéria (85 560 cas), ou encore l'Ethiopie (123 145 cas) reste très préoccupante. Avec près de 2,7 millions de cas et 64 000 décès sur le continent, l'Afrique reste aujourd'hui le continent le moins touché par la pandémie de Covid-19. Mais les mesures de confinement ont déjà commencé à revenir dans certains pays.