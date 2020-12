Côte d'Ivoire : Pascale Affi N'Guessan, libre, appelle à la réconciliation

Pascal Affi N'Guessan, homme politique de l'opposition ivoirienne, a été libéré sous contrôle judiciaire et c’est avec apaisement et bonheur qu’il retrouve sa famille et ses proches.

À la tête d'une faction du Front populaire ivoirien (FPI) de l'ancien président Laurent Gbagbo, Monsieur N'Guessan, 67 ans a été détenu avec d'autres personnalités de l'opposition après l'élection du 31 octobre

"Je souhaite que, conformément au désir de paix, de stabilité et de réconciliation, tous ces problèmes judiciaires trouvent des solutions dans les semaines et les mois à venir et que tous les fils et filles de Côte d'Ivoire se rassemblent pour la réconciliation nationale, la démocratie et la stabilité politique" a-t-il déclaré.

Ces personnalités de l’opposition avaient également publié une déclaration proclamant un "conseil national de transition" censé remplacer le gouvernement.

Tous ses signataires ont ensuite été accusés de "complot contre les autorités de l'État" et d'autres accusations.

N'Guessan a été arrêté le 9 novembre.