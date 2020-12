"Together" le tube afro mis à l'honneur par Google

L'actrice britannique d'origine nigériane Cynthia Erivo a beau être une habitué des grandes récompenses, cet honneur a été assez pour la toucher. Collaboratrice de la chanson "Together" aux côtés de Chance the Rapper, le morceau a été choisi par Google pour sa vidéo de récapitulatif de l'année "Une année 2020 en recherche". Une vidéo vue plus de 100 millions de fois à laquelle tenait l'actrice.

"J'ai regardé la vidéo, et j'ai pensé que c'était une merveilleuse façon de marquer ce que nous avions tous traversé. J'aime l'idée de poser la question "pourquoi", qu'est ce qui se passe, ces questions que nous avons posées, et de comprendre que nous avons tous dû travailler ensemble pour en arriver là. Et il n'y a rien que je ne souhaite plus que de chanter sur nos similarités en tant qu'êtres humains nous souciant les uns des autres" explique Cynthia Erivo.

A l'origine de la création musicale, le producteur Peter CottonTale se réjouit de voir autant d'artistes noirs mis à l'honneur. Son oeuvre "Together" est un message pour le monde entier.

"C'est un honneur d'être en page d'accueil, mais je suis si heureux que ce message puisse être diffusé à tous les niveaux et d'avoir ces figures noires. Google nous soutient d'une manière incroyable en nous mettant en avant. C'est ce dont il s'agit, je pense" explique t-il

Pour Cynthia Erivo, il était important de souligner la détermination nécessaire pour traverser la pandémie.

"Des choses terribles se sont produites cette année, c'est vrai mais j'imagine que pour certaines personnes, le simple fait d'être arrivé à la fin de cette année est en soi un exploit.Je ne veux donc pas mépriser le labeur fourni par tant de personnes cette année, ni le nombre de créatifs qui ont trouvé de nouvelles manières de s'exprimer. Combien de personnes ont dû investir en elles-mêmes et en leurs proches et se redécouvrir les uns les autres. __Même si des choses ont rendu cette année très difficile, j'espère que la plupart d'entre nous seront devenus de meilleures personnes et je ne veux pas minimiser cela".

Une création musicale à retrouver sur la page d'accueil du moteur de recherche Google dès ce mercredi 23 décembre.