5 mois après la marée noire, Maurice rouvre le parc marin de Blue-Bay

Les images des lagons bleu de Maurice englués dans le pétrole s'écoulant de l'épave du MV Wakashio avaient fait le tour du monde.

Échoué depuis le 26 juillet, le navire de marchandise battant pavillon panaméen, laissait échapper une épaisse coulée noire de sa coque. Les eaux du parc marin Blue-Bay, un des joyaux de l'île, avaient alors été interdites au public.

Mais après plusieurs mois de drainages et de nettoyage de la marée noire, le public pourra désormais accéder aux plages les plus prisées de la côte sud-est de l'île. Le Comité de Crise Nationale a autorisé l'accès au parc marin dès le samedi 19 décembre.

Les restrictions ont également été levées pour plusieurs plages publiques prisées. Mais si baignade, la plongée, ou les sorties en bateaux seront autorisées, la pêche restera interdite dans le lagon.Des opérations de nettoyage sont toujours en cours pour tenter d'effacer les traces du désastre écologique. Le Comité de Crise Nationale a affirmé que des équipes de nettoyage se tenaient prête à intervenir en cas d'urgence concernant l'arrière du navire Wakashio, tout en demandant au public de faire preuve de vigilance et de se tenir à distance des zones à risque.

Pire catastrophe environnementale

Deux mois après la marée noire, le premier ministre Pravind Jugnauth avait affirmée que "la marée noire est la pire catastrophe de notre histoire". De nombreux pays avaient immédiatement proposé leur aide pour aider le gouvernement mauricien à pomper le millier de tonnes d'hydrocarbures qui souillent les eaux cristallines des lagons.

Le futur de la faune et la flore de l'île a inquiété de nombreux mauriciens. Plus qu'une attraction touristique, la mangrove et les récifs coralliens représentent des écosystèmes entiers propres à l'île. De nombreux mauriciens avaient été émus après que dix-huit dauphins se soient échoués sur la côte Est de Maurice. Si beaucoup craignaient que l'apparition de ces mammifères ne soit une conséquence de la marée noire, le gouvernement mauricien a toujours nié toute corrélation entre les deux événement.

Une enquête avait été ordonnée pour réaliser des autopsies afin de tenter d'expliquer la mort de ces dauphins. A ce jour, le rapport n'a toujours pas été rendu public.