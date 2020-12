Adewale Adeyemo, l'arme macroéconomique de Biden

Le président américain élu Joe Biden a choisi Janet Yellen, l'ancienne patronne de la Banque centrale, pour diriger le Trésor dont la priorité sera d'apporter un soutien "immédiat" aux Etats-Unis, très touchés par la pandémie.

Joe Biden et sa vice-présidente Kamala Harris ont présenté publiquement mardi leur équipe, composée de femmes et de membres de minorités.

Couvert d'éloges par le président élu, Adewele "Wally" Adeyemo a été nommé secrétaire adjoint. D'origine nigériane, l'ancien conseiller à la sécurité nationale est présenté comme un brillant "expert en politique macroéconomique" :

"Les défis qui nous attendent aujourd'hui ne ressemblent à rien de ce que nous avons déjà connu, mais je sais que ce que le président élu nous rappelle si souvent est vrai. Le peuple américain peut tout faire quand on lui en donne l'occasion. Et je suis honoré de faire partie de cette équipe talentueuse et de travailler avec eux et avec tout le peuple américain pour construire une économie qui donne à chacun cette chance et qui fait passer notre nation, une fois de plus, de la crise à l'espoir."