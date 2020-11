UA : Buyoya démissionne pour "laver son honneur"

L'ancien président du Burundi, Pierre Buyoya, a dit mercredi à Bamako avoir démissionné de son plein gré du poste de haut représentant de l'Union africaine au Mali pour "laver (son) honneur" après sa condamnation à perpétuité dans son pays.

Pierre Buyoya, 71 ans, envoyé depuis 2012 de l'Union Africaine au Mali et au Sahel, en proie à la propagation djihadiste et aux violences, a dit devant la presse ne pas savoir où il allait s'établir, à défaut de pouvoir rentrer au Burundi.

A la tête du Burundi de 1987 à 1993 puis de 1996 à 2003, il a été condamné en octobre dernier à la prison à perpétuité dans son pays pour l'assassinat en 1993 de son prédécesseur Melchior Ndadaye. Il a de nouveau dénoncé mercredi une "parodie de justice" et exprimé son intention de faire appel devant les juridictions nationales et internationales.

Sa démission avait été rendue publique mardi. Elle a été acceptée par l'UA, ont déclaré deux hauts responsables sous couvert d'anonymat. "J'ai démissionné de mon propre gré parce que, pour exercer les fonctions qui sont les miennes, il faut avoir ses capacités entières au niveau physique, au niveau moral", a-t-il répondu aux journalistes qui lui demandaient si l'UA l'avait pressé de quitter ses fonctions.

"Les gens de notre âge, ce qui nous reste à vendre, c'est notre expérience et notre prestige et notre honneur, et quand cela est quelque part attaqué, il faut en tirer les conclusions", a-t-il déclaré, rappelant qu'il avait affirmé plus tôt que cette accusation pourrait gêner l'organisation panafricaine.

Pierre Buyoya emploiera "tous les moyens possibles pour faire triompher la vérité", sans savoir encore où. "J_e me battrai à partir de l'endroit où je pense qu'il est plus efficace de le faire( mais) je n'ai pas choisi un pays pour mon asile politique_", a-t-il déclaré.

A ce jour, l'Union Africaine n'a jamais fait le moindre commentaire sur la condamnation prononcée le 20 octobre par la justice burundaise contre lui et une vingtaine de ses proches.