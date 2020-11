Sahara occidental : des tribus marocaines manifestent en soutien à leur roi

Au Sahara Occidental, manifestations à Guerguerat des représentants de tribus marocaines venus apporter leur soutien à leur roi après l’intervention des forces armées marocaines dans la région.

Le 13 novembre, Rabat a envoyé des troupes pour dégager ce point de passage frontalier entre le Maroc et la Mauritanie bloqué depuis trois semaines par un groupe de militants indépendantistes sahraouis.

"Nous sommes venus pour soutenir l'effort des Forces Armées Royales et les aider à rouvrir cette frontière qui est le seul point de passage vers la Mauritanie. Guerguerat profite au Maroc et à nos frères mauritaniens et c’est très important. Il est un objectif pour les Etats marocain et mauritanien", dit un manifestant.

Depuis que les forces marocaines ont pris position pour sécuriser cet axe routier considéré comme essentiel pour les échanges commerciaux avec la Mauritanie et l'Afrique de l'Ouest. Le Le Front Polisario a déclaré "l'état de guerre" et rompu le cessez-le-feu vieux de trente ans, signé sous l'égide des Nations unies. L'ONU s'efforce depuis de prévenir le risque d'escalade et de revenir à un règlement politique.