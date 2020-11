Série d'hommages après le décès de JJ Rawlings

La disparition soudaine de l'ancien président Jeremiah Jerry John Rawlings a touché de nombreux ghanéens. Son influence de dirigeant et ses 8 années au pouvoir entre 1993 et 2001 ont marqué profondément le pays.

Le révérend Lawrence Tetteh note queJeremiah Jerry John Rawlings avait débuté sa carrière politique comme " un révolutionnaire et qu'il l'a achevée comme un pacifiste."

Une évolution qui lui avait permis de devenir un dirigeant apprécié sur la scène internationale : "Les présidents africains le respectaient au plus haut point", assure un ancien journaliste, Tommy Annan Forson. "Lorsqu'il est passé au pouvoir, la transition s'est faite en douceur. Contrairement à ce que l'on peut voir aujourd'hui aux Etats-Unis où Trump refuse de renoncer au pouvoir (...) C'est pourquoi, JJ Rawlings a été respecté à la fois comme officier militaire, président et homme d'État."

Alfred Agbesi Woyome, entrepreneur ghanéen, souligne la ligne de conduite de l'ancien président, décédé ce jeudi à 73 ans à l'hôpital universitaire de Korle Bu à Accra: "le but de la révolution était de donner le pouvoir au peuple. Et lorsqu'il a eu le pouvoir, il a tout fait pour honorer ces promesses et que le peuple p\_uisse écrirela constitution. Il a montré l'exemple aussi en abandonnant le pouvoir (en 2001, NDLR), sans modifier la constitution."_

Dzifa Aku Attivor : "un héros, une icône, un mentor"

Jeremiah Jerry John Rawlings a été une source d'inspiration pour beaucoup, en particulier pour la jeunesse ghanéenne. L'ancienne ministre des transports, Dzifa Aku Attivor est profondément marquée par sa disparition : "i\_l était notre héros, notre mentor et notre icône. C'était quelqu'un de chez nous que nous aimions tellement."_

John Atsu Kaketo, militant et dirigeant de la jeunesse du Congrès Démocratique National (CDN) se montre également ému au moment de rendre hommage à JJ Rawlings : "Il a défendu l'honnêteté, la responsabilité, la transparence, l'intégrité et la justice sociale. Il a apporté tout ça à la fois à notre pays."

Un peu plus loin, Ernest Frimpong, un militant du parti conclut : " soyez sûrs que certains d'entre-nous vont tout faire pour conserver les principes mis en place par JJ Rawlings. N\_ous veillerons à ce que son héritage ne meurt jamais."_