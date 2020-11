Abiy Ahmed promet une réponse militaire dans le Tigré

Le premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, a annoncé mercredi à la télévision nationale qu'il allait lancer une riposte militaire après l'attaque meurtrière sur un camp abritant des troupes fédérales.

"Nos forces ont été attaquées alors qu'elles avaient le dos tourné et qu'elles concentraient toute leur attention à défendre le bien de la nation", a expliqué Abiy Ahmed."Ces forces qui œuvrent contre notre pays ont attaqué les troupes fédérales pendant leur sommeil dans la ville de Mekele."

Selon le premier ministre éthiopien, l'offensive aurait fait de nombreuses victimes, des blessés et des dégâts matériels. De quoi faire monter d'un cran la tension entre Addis Abeba et le Tigré, qui ne reconnaît plus l'autorité de l'Etat fédéral depuis le report des élections nationales prévues en août dernier.