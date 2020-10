Côte d'Ivoire : Un bilan économique positif pour Ouattara

La Côte d’Ivoire connait depuis 2011, un taux de croissance qui en fait le pays le plus riche de l'Afrique de l'Ouest, avec un PIB par habitant de 2 286 dollars en 2019.

Une prouesse qui pourrait jouer en faveur du président sortant. Elle passe ainsi devant le Nigeria et le Ghana.

Selon Séraphin Yao PRAO, économiste et recteur de l’Université́ Populaire de Côte d’Ivoire, il est nécessaire de continuer à moderniser l'économie ivoirienne tout en la diversifiant :

“On ne peut pas encore aujourd’hui continuer à compter sur le binôme Café-Cacao. Le Café, enfin le Cacao pèse entre 10 et 15% du PIB de la Côte d’Ivoire, 40% des recettes d’exportation, emploie à peu près 66% de la population et fait nourrir en 5 et 6 millions d’habitants, c’est énorme. On ne pas aujourd’hui au 21ème siècle compter sur le binôme café-Cacao.’’

44% de la population ivoirienne vit sous le seuil de pauvreté. Cette croissance économique

ne bénéficie donc pas à tous les Ivoiriens. Les ménages, les centres de santé et les ivoiriens continuent à souffrir quotidiennement de difficultés financières.

En Côte d'Ivoire de récents affrontements affrontements meurtriers ont opposé les partisans du RHDP et de l’opposition dans la ville de Dabou. Les Ivoiriens redoutent de voir près de dix ans de succès économique détruits dans les violences électorales.