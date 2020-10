Tanzanie: Dernier meeting pour Magufuli avant le vote

Alors que les élections approchent en Tanzanie, les soutiens du parti au pouvoir, le Chama Cha Mapinduzi, se sont rassemblés dimanche pour leur dernier meeting avant le scrutin.

Des milliers de gens portant le jaune et le vert du parti ont marche non loin de la capitale Stone Town, tandis que l'opposition, habillée en violet, se retrouvait non loin pour son propre rallye.

Quelques opposants ont été arrêtés pour avoir jeté des pierres sur les soutiens du parti au pouvoir.

"Nous voulons un changement sur l'économie et le chômage. Notre candidat nous a dit que ces sujets seraient sa priorité s'il était élu président," explique Leira Shiwa, qui soutient le Chama Cha Mapinduzi.

"C'est ce dont a besoin la jeunesse en ce moment, ce que demandent les jeunes depuis longtemps: un meilleur climat économique et des emplois."

Juma Ramdhan Ali, qui cherche un emploi, ajoute:

"L'opposition a promis beaucoup de choses mais n'a rien fait. Ils ont juste fait des promesses et rien n'a suivi. Mais notre président a promis qu'il construirait des routes, un hôpital, et des écoles, et nous pouvons les voir aujourd'hui."

Le président sortant John Magufuli, 56 ans, brigue un second mandat face a 14 autres candidats.

Ses principaux rivaux sont Tundu Lissu du Chadema, qui est retourné en Tanzanie en juillet après trois ans de soins en Belgique suite à une tentative d'assassinat, et l'ex-ministre des Affaires étrangères Bernard Membe, qui a été expulsé du gouvernement en février.

Le vote aura lieu le 28 octobre.