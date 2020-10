Libye: Signature d'un cessez-de-feu 'historique'

Les deux factions rivales qui s'affrontent en Libye ont signé vendredi un cessez-le-feu permanent.

La décision fait suite à cinq jours de discussions aux bureaux des Nations Unies, qui a salué un événement historique.

Le gouvernement reconnu par l'ONU et basé à Tripoli combat depuis plusieurs années une administration rivale, basée à l'est et emmenée par le général Haftar.

Le cessez-le-feu "complet, national et permanent" a été signé vendredi à 11h15 avec effet immédiat. L'ONU a signé le document en tant que témoin.

"Tout le monde a accepté de demander aux unités militaires et aux groupes armés postes au front de rentrer au camp," a dit Stephanie Williams, la directrice de la Mission de soutien en Libye des Nations Unies (UNSMIL).

"Cela sera suivi du départ de tous les mercenaires et les combattants étrangers du territoire libyen, qu'il soit sur terre, dans les airs ou les mers. Ils auront trois mois à partir d'aujourd'hui."

"Le cessez-le-feu ne s'applique pas aux groupes terroristes tels que définis par l'ONU."

Depuis presqu'une décennie, a la suite de la révolte qui a mené à la mort du dictateur Mouammar Kadhafi, le pays s'est engouffré dans un conflit aux ramifications complexes dominés par différents groupes armés et par l'amère rivalité des deux gouvernements.

Ce cessez-le-feu, amorcé en août avec la cessation annoncée des hostilités, pourrait enfin changer les choses en Libye.