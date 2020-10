Ould Limam Chafi de retour après 10 ans d'exil

Des centaines de sympathisants étaient présents dimanche soir aux abords de l'aéroport international de Nouakchott pour saluer le retour au pays de Moustapha Ould Limam Chafi.

Après l'annulation des poursuites judiciaires engagées conte lui et deux autres opposants, l'homme politique mauritanien est de retour après plus de 10 ans d'exil.

"On ne peut que se réjouir de revenir dans le pays après tant d'années d'exil. Un exil pendant lequel j'ai perdu des êtres qui me sont très très chers, des parents, mon père, ma mère, des amis, des gens qui me sont très chers. Et je pense que c'est le plus difficile." a déclaré Moustapha Ould Limam Chaf

L'ancien opposant vivait depuis plusieurs années à Doha au Qatar. Il avait mené une campagne en août 2008 contre l'ancien président Ould Cheikh Abdallahi. Depuis sa fuite, il faisait l'objet d'un mandat d'arrêt international.