Ouganda : Le stade national transformé en hôpital de campagne

Le ministère ougandais de la Santé a converti des parties du stade national en un hôpital auxiliaire après un pic de cas de COVID-19 dans le pays, notamment dans la capitale, Kampala, qui est en train de devenir l'épicentre du virus.

Diana Atwine, secrétaire permanente du ministère de la Santé, était en visite dans cet hôpital de campagne, aménagé à Wakiso :

"Nous pensons que si nous sommes en mesure de connaitre les individus ayant des résultats positifs nous pourrons de freiner la propagation du virus. Et c'est pourquoi, de mars à aujourd'hui, nous n'avons enregistré que 3 000 cas, alors que beaucoup de nos voisins en ont enregistré des dizaines de milliers".

L'établissement commencera avec une capacité de 1.500 lits destinés aux cas asymptomatiques et bénins. Tandis que les cas les plus graves resteront dans les hôpitaux de référence régionaux et nationaux.

Selon les chiffres du ministère de la Santé, l'Ouganda a enregistré 3.667 cas de COVID-19, dont 41 décès,